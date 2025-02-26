Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля весной

За последнюю неделю рубль заметно укрепился. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 февраля, — 86,63 рубля. Эксперты рассказали, ждать ли дальнейшего падения американской валюты или же сейчас лучше время, чтобы запастись долларами.

Аналитики уверены, что весной при благоприятной обстановке для российской валюты, курс доллара не поднимется выше отметки в 90 рублей, а по итогам года не окажется выше 100 рублей.

"Курсы выше обозначенных возможны лишь при очередной эскалации "на внешнем контуре", — считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Эксперты поясняют, что укрепление рубля обусловлено позитивным новостным фоном, который позволяет инвесторам надеяться на улучшение внешнеполитической обстановки. И вероятно, укрепление российской валюты по инерции еще может продолжиться, пишет РИА Новости.