США отказались участвовать в создании антироссийского заявления ВТО

Соединенные Штаты отказались от соавторства антироссийского заявления во Всемирной торговой организации. Резолюцию, характерную для группы антироссийски настроенных стран, готовят некоторые члены ВТО, подтвердил постпред России в этой организации Николай Платонов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации. В документе содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине.

Платонов отметил, что антироссийски настроенные члены – это менее одной трети от суммарного числа участников организации. Постпред подчеркнул примечательность того факта, что американская сторона решила не ассоциировать себя публично с этой группой, передает РИА Новости.