В Рим за 9 тысяч рублей: как сэкономить на летнем отпуске

Россиянам раскрыли лайфхак, как сэкономить на летнем отпуске. Главное, все спланировать и оплатить уже сейчас.

На фоне падения курса доллара снизилась цена билетов на перелеты по нескольким зарубежным направлениям. Кроме того, турагентства продают путевки с привязкой к актуальному курсу валют, поэтому период укрепления рубля — идеальная возможность сэкономить.

Как рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, уже сегодня у россиян есть возможность купить дешевые туры, правда, с вылетами из Армении или Грузии.

"Пару дней назад мы продали на конец мая билет из Еревана в Рим и обратно за девять тысяч рублей", — сообщил Мкртчян, отметив, что до аэропортов Армении или Грузии из России можно добраться на автомобиле.

Эксперт призывает мечтающих об отдыхе во Франции или Италии не бояться подавать документы на визу. По его словам, сейчас у туристов не возникает проблем с получением виз в страны Запада.

"Если у вас забронирован отель, авиабилеты, экскурсии, на счету лежат деньги, есть справка с места работы о хорошей зарплате, то визу дадут 100 процентов", — заключил Мкртчян в беседе с "360".