Дипломат Попов: Сегодня Запад против всех

Действия Дональда Трампа ведут к расколу западного партнерства. На что же рассчитывают лидеры Франции, Великобритании, Украины, которые один за другим наносят визиты в Вашингтон? Сможет ли Белый дом убедить их отказаться от затягивания конфликта? Лидеры каких стран могли бы внести реальный вклад в формирование новой системы международной безопасности?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил ветеран советской и российской дипломатии, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"Происходит колоссальная трансформация всей системы международных отношений. Американский социолог и политолог Сэмюэл Хантингтон однажды предсказал, что Запад окажется против всех остальных мировых цивилизаций. Именно это сейчас и происходит", - указал эксперт.

Полный комментарий Вениамина Попова смотрите в видео