ПВО сбила за полчаса 7 украинских дронов над Крымом

Очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории отразили средства противовоздушной обороны. Сбито семь беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цели были обнаружены 26 февраля в период с 19:15 до 19:50 мск. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Республики Крым.

Накануне ночью ВСУ устроили массированную атаку дронов на российские регионы. ПВО сбили более сотни беспилотников, большую часть – над Краснодарским краем. По данным Минобороны, 85 дронов ВСУ уничтожено над территорией Кубани, 8 над акваторией Азовского моря и 5 БПЛА — над Черным морем.