Стало известно, чем Кейт Миддлтон занималась на Мюстике

Во время школьных каникул принц и принцесса Уэльские увезли детей на Карибы. Королевская чета отдыхала на острове Мюстик.

Супруги отлично провели время на их любимом острове архипелага и уже вернулись к делам. 26 февраля Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уэльс. Однако поклонники королевской семьи жаждут подробностей об отпуске, многим интересно, чем принц и принцесса занимались в таком райском месте.

Журнал Hello! через своих информаторов в Кенсингтонском дворце выяснил, что Кейт и Уильям на Карибах много времени проводили под водой. Пока дети развлекались и собирали ракушки, принц и принцесса занимались дайвингом.

Мюстик — излюбленное место опытных дайверов, там очень красивый коралловый риф, на котором обитают пятнистые горбатые рыбы и полосатые коралловые креветки, а также другие подводные жители.

Миддлтон далеко не новичок в дайвинге. У Кейт есть лицензия, разрешающая ей погружаться с аквалангом на глубину 30 метров.