Звезда сериала "Сплетница" Мишель Трахтенберг найдена мертвой в собственном доме

Скончалась американская актриса Мишель Трахтенберг. Ей было 39 лет.

Как пишет The Post, тело звезды сериала "Сплетница", было найдено в ее доме около 8 утра. Причина смерти Мишель не называется. Однако в полиции сообщили, что ее кончина не расследуется как подозрительная. Известно, что недавно Трахтенберг перенесла пересадку печени.

В последние месяцы актриса выглядела не лучшим образом. Поклонники называли ее измученной и хрупкой. Мишель очень сильно похудела. Народ бил тревогу, умоляя свою любимицу обратиться к медикам, но звезда сериалов уверяла, что она "счастлива и здорова".

Мишель Трахтенберг запомнится зрителям прежде всего по роли Джорджины Спаркс из сериала "Сплетница". Также она снималась в шоу "Баффи — истребительница вампиров", драматическом сериале "Милосердие". Последний фильм с Мишель вышел в 2018 году.