Президент России Владимир Путин – очень умный политический деятель, заявил Дональд Трамп. Американский лидер выразил уверенность, что сделку по Украине удастся заключить.

Вашингтонская администрация настроена на достижение договоренностей с Москвой и Киевом относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщил президент США на первом заседании своего кабинета, которое транслируется на сайте Белого дома. Трамп подчеркнул, что самое важное в сделке с Россией и Украиной – остановить гибель людей.

Американский лидер подчеркнул, что это станет большим достижением. Трамп напомнил, что предыдущей администрацией ничего не предпринималось, они не говорили с президентом России Владимиром Путиным два года.