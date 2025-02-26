Трамп заявил, что Украина "может забыть" о НАТО

Президент США Дональд Трамп предложил Украине забыть о перспективе членства в Североатлантическом альянсе. Заявление было сделано на первом заседании американской администрации в Белом доме.

"Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось", - сообщил он.

Трамп также заявил, что в рамках сделки с Киевом по редким металлам США получат назад все уже направленные Украине деньги.

"Байден потратил 350 миллиардов долларов без единого шанса на получение их обратно. Теперь мы собираемся получить назад все эти деньги, плюс значительно больше", — сообщил он (цитата по РИА Новости).

Ранее Владимир Зеленский признался, что очень хотел бы, чтобы в рамочном соглашении с США появилось предложение о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, сделка Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам может стать большим успехом, либо может пройти тихо.