Вашингтон не намерен предлагать украинским властям какие-то новые гарантии безопасности, заявил Дональд Трамп. Как пояснил президент США на первом заседании своего кабинета в Белом доме, этим должна заниматься Европа.

Американский лидер также заявил, что вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине решить легче всего. По словам Трампа, самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил. В интересах российского народа долгосрочный мир, в этом заключается смысл спецоперации, передает РИА Новости.