Елена Зеленская высказалась на тему отставки ее мужа с поста президента. По словам первой леди Украины, когда-нибудь это произойдет.

"Он не планирует быть президентом всю жизнь", — заявила Зеленская в эфире программы Quarta Repubblica, фрагмент которой она опубликовала в Telegram-канале.

Жена главы киевского режима отметила, что для того, чтобы Зеленский ушел в отставку, ему нужно получить гарантии безопасности для Украины.

Ранее сам Зеленский говорил, что готов оставить пост президента ради мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

Между тем, Дональд Трамп уже в открытую называет Зеленского диктатором. Срок президентских полномочий главы киевского режима истек 20 мая прошлого года. Выборы на Украине были отменены со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Россия считает единственной легитимной властью на Украине Верховную раду и ее спикера. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.