Киев одобрил соглашение с Вашингтоном о фонде восстановления Украины

Правительство Украины одобрило соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления страны. Как сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, кабмин принял решения, необходимые для подписания документа.

Соглашение между Киевом и Вашингтоном будет подписано в ближайшее время, написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он уточнил, что в договоре будет шесть ключевых позиций. Первое - это создание Украиной и США фонда восстановления, который будет общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран. Премьер утверждает, что украинские недра и ресурсы не передаются в собственность США.

Ожидается, что Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. В свою очередь, США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, которые будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины.