В Сети нашли предсмертные фото Мишель Трахтенберг, от которых мурашки по коже

Звезда сериала "Сплетница" скончалась в возрасте 39 лет. Тело Мишель Трахтенберг обнаружили в ее квартире на Манхэттене.

В минувшем году актриса перенесла операцию по пересадке печени. Но болезнь оказалась сильнее, трансплантация не спасла Трахтенберг.

Мишель не рассказывала поклонникам о своих проблемах. Но народ подозревал, что с актрисой творится неладное. За последний месяц она сильно похудела. В январе Трахтенберг опубликовала фото, на котором была заметна плешь у нее на голове, щеки актрисы очень сильно впали, от прежней Мишель остались только завораживающие зеленые глаза.

Поклонники стали писать своей любимице комментарии, в которых спрашивали, все ли с ней порядке. Актриса не выдержала и вспылила. "Вы забываете, что мне уже не 14, и я никогда не делала пластических операций", — ответила она.

Последнее перед смертью селфи Мишель опубликовала неделю назад. На снимке артистка похожа на обтянутый кожей скелет. "Сердце сжимается, когда смотрю на это фото. Знала ли она тогда, что ей остались считанные дни?" — написал под фотографией один из поклонников Трахтенберг.

Мишель Трахтенберг прославилась на весь мир после выхода фильма "Евротур", в котором она исполнила роль Дженни. Позже Мишель снялась в сериале "Сплетница" и стала любимой злодейкой целого поколения.