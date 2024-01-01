Американцам не хватает яиц. При чем здесь Украина?

Что же было раньше – курица или яйцо? Да какая разница! В Америке, этом царстве процветания и изобилия, вдруг рванули вверх цены на обыкновенные куриные яйца. Маск свои спутники запускает сотнями, искусственный интеллект бурлит. А в супермаркетах яйца продают по одной коробке в руки.

Национальные телеканалы посвящают этой теме большие репортажи. Дюжина яиц, если перевести на наши деньги, стоит почти 450 рублей. А где-то - и по 900. Птичий грипп выкашивает несушек в Штатах миллионами голов. Ну или клювов. В январе на убой отправили 23 миллиона кур.

В американских телестудиях - дискуссии с куроводами-любителями. Новый бизнес. Пару несушек можно просто взять напрокат, чтобы обеспечить себя омлетом на завтрак. Без теорий заговора тут не обошлось.

"Я бы хотела обратить внимание на то, что в 2024 году, когда Байден был в Овальном кабинете или спал где-то наверху, цены на яйца выросли на 65 процентов в этой стране", - говорит новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

И без Украины не обошлось. А как же! Она не только всяким кобальтом и никелем богата, на которые Трамп уже положил глаз

"Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны готовы пойти почти на все, чтобы сохранить поддержку США, в том числе, по его словам, на массовую поставку украинских яиц. Они у Киева в избытке, а руководство страны в курсе, что цены на этот продукт в США стремительно растут", - пишет Washington Post.

Но ведь все помнят, что Трамп делает Америку снова великой? У этого человека всегда найдется козырь в рукаве. Он и украинский конфликт закончит, и кур заставит нестись так, что яйцами завалит всю Америку.

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