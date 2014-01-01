Путин поздравил силы спецопераций с профессиональным праздником

27 февраля в России отмечают День сил специальных операций. Мобильные подразделения, оснащенные новейшим оружием и техникой, могут решать особые, уникальные задачи в интересах страны и защиты ее суверенитета.

Дата праздника выбрана не случайно - 11 лет назад "вежливые люди" появились в Крыму, обеспечив порядок и безопасность при проведении референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Бойцов и ветеранов поздравил Владимир Путин. Как отметил президент, силы специальных операций с честью продолжают ратное дело героев Великой Отечественной и уже вписали в летопись воинской славы новые яркие страницы.