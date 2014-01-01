Путин поздравил силы спецопераций с профессиональным праздником

27 февраля в России отмечают День сил специальных операций. Мобильные подразделения, оснащенные новейшим оружием и техникой, могут решать особые, уникальные задачи в интересах страны и защиты ее суверенитета.
Дата праздника выбрана не случайно - 11 лет назад "вежливые люди" появились в Крыму, обеспечив порядок и безопасность при проведении референдума о воссоединении полуострова с Россией.
Бойцов и ветеранов поздравил Владимир Путин. Как отметил президент, силы специальных операций с честью продолжают ратное дело героев Великой Отечественной и уже вписали в летопись воинской славы новые яркие страницы.
"В 2014 году солдаты и офицеры сил специальных операций без промедления пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя. Сегодня ваш боевой опыт, выучка и технический арсенал помогают в решении задач специальной военной операции. На линии боевого соприкосновения и в тылу врага, в прифронтовых и приграничных районах вы действуете смело и решительно, на деле доказываете, что невыполнимых приказов для вас нет. Подчеркну - последовательная, системная, планомерная работа по развитию сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружений и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", - отметил глава государства.