Ракета SpaceX отправила на Луну посадочный модуль

С космодрома в штате Флорида успешно стартовала ракета-носитель Falcon-9 с лунным посадочным модулем. В компании-разработчике SpaceX его назвали "Афина".

На борту - аппаратура для изучения спутника Земли: установка для бурения грунта, масс-спектрометр для обнаружения льда и газов, а также камера для наблюдения за радиационным полем, луноход, беспилотник и передатчик сотовой связи.

Посадка на поверхность Луны в районе Южного полюса планируется 6 марта. Работа "Афины" продлится около десяти земных суток. За это время она произведет разведку ресурсов и протестирует технологии для будущих миссий с участием человека.