Слониха выиграла в мексиканском суде

Верховный суд Мексики впервые принял решение в пользу представителя фауны. Пострадавшей признана слониха столичного зоопарка по имени Эли.

После смерти своей соседки и подруги Мэгги бывшая цирковая артистка восемь лет страдала от сильной депрессии. Эли билась о стены и начала терять вес. В последние годы под давлением общественности руководство зоопарка расширило вольеры для слонов.

Теперь коллегия из четырех судей обязала учреждение еще улучшить и условия содержания Эли - для восстановления ее физического и душевного здоровья.