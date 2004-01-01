Крымский астроном-любитель обнаружил неизвестную ранее комету

Этот еле заметный штрих – комета в созвездии Жирафа. Чтобы обнаружить небесное тело, пришлось сопоставить несколько снимков фрагмента звездного неба.

"Я отправил информацию в Центр малых планет как новый астероид. И его сразу же выложили. И начали другие обсерватории его наблюдать. На следующую ночь была также погода, я сделал глубокие снимки, сложил несколько десятков кадров, суммарная экспозиция больше трех с половиной часов. И на суммарном изображении увидел, что объект диффузный и что это комета", - рассказал астроном Геннадий Борисов.

Небесное тело наблюдали три десятка обсерваторий. Но первым о находке сообщил крымский астроном, а затем уточнил, что это именно комета. Циркуляр об открытии, что-то вроде паспорта, уже опубликован Центром малых планет. Объекту присвоено имя C/2025 B2 (Borisov).

"Объект оказался очень далекий. Летит он перпендикулярно плоскости, в которой вращаются планеты Солнечной системы. Ближайшее расстояние к Солнцу она пройдёт в сентябре 2026 года. Но это будет далекое расстояние 8,2 астрономических единицы - это почти как расстояние до Сатурна", - продолжает Борисов.

Траектория движения настолько вытянута, что в следующий раз комета приблизится к Солнцу лишь через 400 тысяч лет. Разглядеть объект столь малой звездной величины - большая удача, особенно для астрономов-любителей, как Геннадий Борисов.

"Нужно понимать, что чтобы открыть что-то новое, нужно сейчас "извратиться" полностью. Нужно так глубоко смотреть, с высоким качеством. Любое ухудшение качества - и мы теряем проницание. Это значит, более слабые объекты не видим. Притом высочайшая конкуренция - в данный момент на эту часть неба могут смотреть десятки, а то и сотни телескопов", - уточняет он.

На счету крымского ученого уже 14 комет, в том числе первая и пока единственная обнаруженная межзвездная, а еще полторы сотни астероидов.

На "астрономическую охоту" Геннадий Борисов выходит с самодельными телескопами. Сейчас у него три прибора – каждый он сконструировал своими руками. Ученый тщательно подбирал механизмы и оптику. В отличие от крупных телескопов в обсерваториях, эти можно направить предельно низко к горизонту и заглянуть в труднодоступную часть неба, ту, что засвечивает Солнце.

Рекордсмен среди любителей – австралиец Уильям Бредфилд. За 30 лет он обнаружил 18 объектов. Последний в 2004 году. С тех пор многое изменилось. Сегодня все небо просматривается телескопами, а за технологиями и возможностями крупных обсерваторий все сложнее угнаться. Поэтому любое открытие энтузиастов – всегда экстраординарное достижение.