Гороскоп на сегодня, 28 февраля, для всех знаков зодиака

Овны
Последний день зимы в этом году отмечен нежным светом Новолуния в Рыбах. Сосредоточьтесь на внутреннем мире и подсознательных желаниях - это важно.
Тельцы
Будьте открыты! Возможно, вам предстоит обновить свой круг общения или начать сотрудничество с новыми людьми, которые окажут влияние на ваше будущее.
Близнецы
Новолуние в Рыбах затрагивает вашу карьеру и имидж. Постарайтесь ясно увидеть, какие цели вам действительно важны, и двигайтесь в этом направлении.
Раки
Волшебный момент для того, чтобы начать изучать что-то новое. А еще вам нужно будет по-настоящему серьезно задуматься о своих убеждениях и мировоззрении.
Львы
Вам пора пересмотреть и уточнить свои денежные цели. Внимание к деталям поможет построить устойчивую финансовую основу для будущего.
Девы
Вам предстоит переосмыслить свои любовные отношения. Наступает время для того, чтобы создавать более взрослые, гармоничные и устойчивые связи.
Весы
Новолуние в Рыбах затрагивает темы работы и здоровья. Ближайшие тридцать дней вам будет легко наладить распорядок дня или изменить свои привычки.
Скорпионы
Весна будет для вас временем творчества и самовыражения. Вдохновение и креативные идеи могут прийти неожиданно, так что не бойтесь идти за ними.
Стрельцы
Лучшее время, чтобы задуматься о будущем. Возможно, вам предстоит решить вопросы, которые касаются вашего места жительства или отношений в семье.
Козероги
Впереди новый этап! Если есть желание получить водительские права, купить автомобиль или новый телефон, звезды помогут сделать правильный выбор.
Водолеи
На первый план выходят финансовые вопросы. Новая Луна в Рыбах поможет пересмотреть материальные цели и разобраться в ваших ресурсах.
Рыбы
Скажите "да" новой жизни! Новолуние в вашем знаке это время для того, чтобы отпустить старые переживания и освободиться от ненужных привязанностей.