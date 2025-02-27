Некоторые россияне получат за март пониженную пенсию

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что в марте некоторые россияне получат пенсию меньше, чем в феврале.

Причина в инфляции. Дело в том, что пенсии за январь у большинства получателей были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%), однако по факту она оказалась выше — 9,5%. Поэтому в феврале прошла дополнительная индексация до реального уровня инфляции, передает РИА Новости.

Кстати, россияне могут остаться без пенсии из-за неофициального трудоустройства. Неофициальная работа является первой ключевой ошибкой, если человек надеется в старости получать от государства пенсионные выплаты. Такая ошибка ведет к снижению объема сформированных пенсионных прав и даже может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста.

К слову, сервис "Жизненная ситуация", помогающий оформить пенсию, запустили на портале "Госуслуги". Этот сервис не только дает возможность оформить пенсию, но также получить всю требуемую информацию о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров, оформить запросы о предоставлении архивных справок, получить нужные справки.