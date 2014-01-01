Вашингтонская администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше". Такое заявление сделал в среду, 26 февраля, президент США Дональд Трамп.

Американский политик, вопреки собственным словам о маловероятности возвращения Украины к границам 2014 года, пообещал, что "мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше", сообщает РИА Новости.

При этом Трамп заверил, что "мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон", а Россия не раз подчеркивала, что ее суверенитет над новыми регионами даже не обсуждается.

Ранее сообщалось, что российские территории упомянуты в проекте договора Украины и США по природным ресурсам, поскольку значительная часть минеральных богатств находится в новых субъектах Российской Федерации.

Тем временем российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что станет с остатками Украины. Как подчеркнул дипломат, то, что останется от этого государства, должно быть освобождено от "расистских законов", поскольку там остаются люди, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре.