SHOT: у Якубовича нашлись 10-комнатная квартира и замок в Подмосковье

Стало известно, что Леонид Якубович, который ранее показывал журналистам "скромную" 60-метровую "двушку" на Каретном Ряду, расположенную в Доме артистов Большого театра, сам проживает в десятикомнатной квартире в Хамовниках, оформленной на жену.

По данным SHOT, квартира площадью 228 квадратных метров расположена в восьмиэтажном доме 1914 года постройки в Чистом переулке. Она занимает почти весь третий этаж здания. Сейчас стоимость такого жилья оценивается примерно в 202 миллиона рублей.

Но и это еще не все. Сообщается, будто бессменному ведущему капитал-шок "Поле чудес" принадлежит замок, который стоит на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья. Его примерная рыночная стоимость сейчас составляет миллиард рублей.

И это еще не вся недвижимость Леонида Якубовича. Говорят, у него имеется 13 соток подмосковной земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и 43-метровой баней.

Отметим, что сам ведущий "Поля чудес" предпочитает о своем имуществе не распространяться и не кичится богатствами. В отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса Леонид Якубович ведет себя скромно, но с достоинством. Например, недавно он наконец объяснил, почему покинул шоу "Что было дальше?" посередине съемки. По словам шоумена, он мог бы быстро заткнуть за пояс молодых юмористов, однако давал им возможность показать себя, но в какой-то момент у него все же лопнуло терпение.