Публикации о том, что сын президента США Дональд Трамп-младший якобы говорил о необходимости оказывать военную поддержку России, а не Украине, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь сына американского лидера Эндрю Сурабиан.

Представитель Трампа-младшего прокомментировал появление в интернете аудиозаписи, на которой голос, приписываемый сыну президента США, предлагает поставлять вооружения Москве, а не Киеву.

Сурабиан подчеркнул, что "это на сто процентов недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом". По его мнению, фейк исходит от противников главы государства Дональда Трампа и его политики, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима в корысти. Американский лидер отметил, что "умеренно успешный комедиант" Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды.

При этом в Соединенных Штатах оценили требование Зеленского предоставить Украине ядерное оружие. Глава Госдепа Марко Рубио подчеркнул, что это несерьезно, нереалистично и не приведет к решению конфликта.