Рэпер Гуф: "Вот и пришло время объявить..."

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сообщил, что завершает музыкальную карьеру. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" он опубликовал список городов, которые посетит в рамках прощального тура.

"Вот и пришло время объявить о моём "Прощальном туре". Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы", - написал Гуф.

Он уточнил, что начнет гастроли в июне и завершит в конце ноября. Уже известно, что скандально известный рэпер посетит Минск, Калининград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву. При этом Гуф уточнил, что список городов будет пополняться.

Отметим, что в комментариях многочисленные подписчики весьма эмоционально отреагировали на новость об уходе рэпера. Многие крайне негативно восприняли известие. Другие же выразили надежду, что артист еще передумает.