Собянин: Москва входит в тройку самых освещённых городов мира

Москва входит в тройку самых освещённых городов мира. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, до конца года в планах установить ещё свыше 30 тысяч фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках. Более сотни объектов оснастят архитектурно-художественной подсветкой.

Многое было сделано и в прошлом году. Так, в тёмноё время суток по-новому выглядят Живописный мост, театр кукол Образцова, музей-квартира Кржижановского.

Как отметил мэр, уличное освещение повышает не только комфорт и безопасность жителей, но и туристическую привлекательность города.