Россия призвала сделать Арктику зоной, свободной от конфликтного потенциала

Россия полагает, что Арктика должна получить статус зоны, свободной от конфликтного потенциала. Об этом заявил в четверг, 27 февраля, российский посол в Канаде Олег Степанов.

Дипломат напомнил позицию Москвы — она состоит в том, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района.

При этом Канада, Соединенные Штаты и их европейские союзники в Заполярье не прекращают действий, которые ведут к милитаризации Арктики, рассказал Степанов. Россия старается обеспечить собственные интересы и суверенитет в высоких широтах, настаивая на объявлении Арктики зоной, свободной от конфликтного потенциала.

Как заявил российский посол, "в нормальном мире это должно быть именно так", сообщает ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что сотрудничество России и Соединенных Штатов в Арктике было одной из тем на встрече в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Речь велась об энергетических проектах в этом регионе.

До того посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов называл ситуацию в Арктическом регионе "непростой и напряженной. Дипломат подчеркивал, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию из-за фрагментации международного сотрудничества.