"Сидел у Анны на шее": знакомые рассказали, как Тимма терроризировал Седокову

В начале декабря 2024 года Анна Седокова и Янис Тимма развелись. Казалось, бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Однако на свой день рождения, 16 декабря, певица бывшего мужа не позвала. А в ночь на 17 декабря Янис Тимма покончил с собой. Узнавшая страшную новость Седокова с нервным срывом попала в больницу. Она не присутствовала на прощании с латвийским баскетболистом, которое организовали на его родине.

В Сети ходят самые разные слухи, касающиеся смерти Яниса Тиммы. Многие винят в случившемся Анну Седокову. Однако знакомые стоят горой за артистку. Продюсер Сергей Дворцов рассказал "КП":

"Сейчас пишут, что это Анна довела мужа до ручки. Но это не так... Насколько я знаю, сейчас наши правоохранители проверяют телефон Тиммы. И эта экспертиза наверняка покажет, как Янис терроризировал Аню последние месяцы. Никто его не доводил, он сам себя довел. У него была сильнейшая секс-привязка к бывшей жене. Плюс ко всему он еще и зависел от Седоковой финансово. Его карьера катилась вниз, Янис сидел у Анны на шее. Даже на личные нужды у Тиммы не было денег, он постоянно просил у бывшей жены".

Другие знакомые с ним солидарны. Один сообщил журналистам, что между Тиммой и Седоковой не было "здоровой любви", артистка в последнее время жила "как в аду".

"Она чудом вырвалась на свободу и получила развод. Янис не раз грозился себя убить. Спал у двери их квартиры, караулил, чтобы она не ушла... Анне еще повезло, что она и дети остались целы и невредимы", - сообщил человек из окружения певицы.