Песков назвал условие возвращения Facebook* и Instagram* в Россию

Социальные сети Instagram* и Facebook* могут быть разблокированы в России лишь в том случае, если владеющая ими компания будет соблюдать российское законодательство. Такое заявление сделал в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, от восстановления диалога с Соединенными Штатами это не зависит, поскольку "какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов".

С учетом этого Песков предложил "не ждать восстановления доверия", а попросту "выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию", сообщает Life.

Ранее пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о доверии к американской стороне, подчеркивал, что мы в России доверяем самим себе. Для укрепления доверия к Соединенным Штатам предстоит пройти длинный путь, ведь "очень много было разрушено".

В Госдуме тем временем оценили вероятность разблокировки YouTube на фоне постепенного возобновления российско-американского диалога. Замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин напомнил, что владеющая видеохостингом компания Google накопила штрафы на большую сумму, поскольку не соблюдает законы России.

* принадлежат компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России