Удар с ювелирной точностью по пункту подготовки беспилотников-камикадзе в Сумской области нанес ракетный комплекс "Искандер". Используя идею российских военных, противник попытался установить специальные сетки для защиты от угроз с неба. Но это не помогло. В результате удара уничтожено несколько единиц автомобильной техники ВСУ с оборудованием, порядка 14 единиц БПЛА "Кобра" и десятки специалистов по управлению дронами.

Вражеский плацдарм в Курской области уменьшается с каждым днем. Вот наш экипаж вертолета Ми-28 наносит удар по бронетехнике ВСУ. Летчики работают на предельно малых высотах.

Опубликованы и кадры из недавно освобожденной Новоандреевки в ДНР. Украинское военные бегут без сопротивления. Насильно мобилизованные бойцы украинской армии массово складывают оружие и без боя сдаются в плен. Один из них рассказал, что, увидев в каких условиях и под чьим командованием воюют ВСУ, решил: нужно спасать свою жизнь.

Крупный опорный пункт ВСУ на александро-калиновском направлении уничтожен танковым экипажем Т-72 группировки войск "Центр". Используя рельеф местности, российские танкисты выбивают противника даже из хорошо укрепленных позиций.

На южнодонецком направлении танкисты группировки войск Восток уничтожили склад натовских боеприпасов. Во время активного наступления разведчики обнаружили место хранения западной помощи. Оттуда ВСУ подвозили снаряды на огневые точки для пополнения боекомплекта.

По данным нашего Минобороны, после освобождения крупнейшего укрепрайона ВСУ - Великой Новоселки - российские мотострелковые и танковые подразделения выравнивают фронт на этом участке и развивают наступление на север. До села Днепроэнергия осталось менее 10 километров.