Спецборт МЧС доставит в Россию жителей Абхазии, нуждающихся в медпомощи

Спецборт МЧС сегодня вылетел из Москвы в Сухум. Ил-76 доставит в Россию жителей Абхазии, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.

Самолет оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пациентов. Современные специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют следить за состоянием больных.

Санитарная эвакуация проводится по просьбе минздрава республики. Договоренности об оказании поддержки в этой сфере были достигнуты в начале февраля в Москве.