В Ставропольский край вслед за снежным циклоном пришли аномальные холода. Ночью столбики термометров опустились до непривычных для местных жителей 20 градусов мороза. Это значительно ниже нормы.

Штормовое предупреждение в регионе продлили до конца недели. Коммунальщики продолжают уборку снега. В Ставрополе из-за непогоды школьники и студенты некоторых вузов по-прежнему на дистанционном обучении, свободное посещение и в детских садах.

Из-за сложных погодных условий утром вновь закрыли Военно-Грузинскую дорогу. Приостановлено движение всех видов транспорта на участке Владикавказ - Ларс. Это произошло спустя три с половиной часа после того, как были сняты введенные ранее ограничения.