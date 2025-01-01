Роструд напомнил, когда россиян ждут следующие длинные выходные

Международный женский день 8 марта в 2025 году приходится на субботу, однако сокращать предшествующую или следующую рабочую неделю в связи с этим не будут. Об этом рассказали в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

Ведомство сослалось на постановлению федерального правительства "О переносе выходных дней в 2025 году", в соответствии с которым этот нерабочий день переносится на 13 июня, чтобы продлить россиянам отдых в начале лета по случаю празднования Дня России.

Это означает, что ближайшая сокращенная рабочая неделя будет не в марте. Только в мае россияне могут рассчитывать на передышку — с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Сардана Авксентьева предположила, что россиянки охотнее начнут рожать, если будут меньше работать. В связи с этим она предложила ввести четырехдневную рабочую неделю, предварительно изучив экономическую состоятельность такого шага.

Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов подчеркивал, что есть и подводные камни в таких инициативах. По словам депутата, в этом вопросе "мы не должны ущемлять" население, поскольку нельзя "допускать ситуации, когда люди будут меньше зарабатывать".