Переговоры делегаций России и США продолжаются в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры делегаций России и США. Они проходят в закрытом для прессы формате в резиденции американского генконсула.

Состав переговорных групп пока не разглашается, но известно, что с нашей стороны во встрече участвуют высокопоставленные сотрудники Министерства иностранных дел. Главная тема - обсуждение проблем в работе посольств и поиск путей их решения.

Встрече предшествовали два предварительных технических контакта Москвы и Вашингтона. Анонсируя переговоры, глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял: по их итогам станет понятно, насколько быстрым и эффективным может быть дальнейшее взаимодействие наших стран в решении накопившихся за последние годы проблем.