"Самый ужасный день в моей жизни": пианист Денис Мацуев сообщил о горе в семье

В семье всемирно известного пианиста Дениса Мацуева случилось горе. На 78-м году жизни не стало его отца, пианиста, композитора, преподавателя Леонида Мацуева. О трагедии прославленный музыкант сообщил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно все… С самого рождения, с момента, когда мне было три года, и мы начали заниматься с ним музыкой. Я всегда говорил, что это для меня самый главный и самый близкий человек, самый надежный, верный и всепонимающий. Я пока не осознаю до конца, что произошло, что и как будет дальше…" - написал убитый горем Мацуев.

В комментариях многочисленные подписчики как могли оказали поддержку пианисту. Причем не только простые поклонники отозвались на горе Мацуева, но и знаменитости. Свои соболезнования высказали композитор, продюсер Игорь Крутой, ведущая Екатерина Стриженова, актриса Юлия Зимина и другие.