Данила Козловский объявил о своей победе в суде

Эта история началась почти два года назад. Тогда в Генпрокуратуру России поступило заявление от главы "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталия Бородина, который попросил проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации России. В ответ Козловский подал в суд на Бородина с иском о защите чести и достоинства.

"Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более - гражданства США", - отметил артист, добавив, что в Штатах живет его дочь, и он всего лишь хочет участвовать в ее жизни, "как любой нормальный, любящий отец".

И вот сейчас Данила Козловский на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" объявил о победе над оппонентом.

"С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: 1. Я живу в Москве; 2. Я никуда не "убегал"; 3. Я дома; 4. Я никогда не переставал любить свой дом", - заявил Козловский.

Также актер дал ссылку на телеграм-канал Виталия Бородина, который обнародовал опровержение своих же ранее опубликованных слов в адрес артиста.