Власти Украины решили блокировать российскую музыку

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины получил полномочия по блокировке российской музыки. Об этом рассказали в украинском министерстве образования.

Ведомство рассказало о нововведении вскоре после того, как на сайте украинского кабмина петиция о запрете песен на русском языке на стриминговых платформах набрала 25 тысяч голосов.

Минобр Украины объявил, что теперь в стране будут блокировать российскую музыку, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила заочное обвинение российскому артисту SHAMAN (Ярослав Дронов) за концерты в поддержку России. Киевский режим обвиняет певца в открытой поддержке российских властей и армии.

Тем временем шоумен и стилист Сергей Зверев попал в украинскую базу "Миротворец", в которой собирают данные людей, которых киевский режим считает угрозой национальной безопасности.