Норвегия предупредила о риске разрушительной торговой войны ЕС с США

Введение президентом США Дональдом Трампом крупных пошлин на европейские товары грозит разрушительной торговой войной. С таким предупреждением выступил премьер-министр Норвегии Йонас Стёре.

Как сообщает NRK, политик подчеркнул, что "полномасштабная торговая война между ЕС и США будет очень серьезной проблемой для глобальной экономики".

Стёре также признал, что это негативно отразится на экономике Норвегии, которая, не являясь членом Евросоюза, все-таки тесно интегрирована в европейскую экономику.

Предупреждение норвежского премьера последовало за заявлением Трампа о том, что Соединенные Штаты уже приняли решение о введении таможенных пошлин в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза "в отношении автомобилей и всего остального".

Свои действия американский лидер объяснил тем, что "Европейский союз был сформирован для того, чтобы пользоваться Соединенными Штатами", а допустить это он не может, хотя ему и "нравятся европейские страны", сообщает ТАСС.

Дональд Трамп успел пригрозить драконовскими таможенными пошлинами и странам, входящим в БРИКС. Президенту США не нравится стремление этих государств к дедолларизации. За отказ от расчетов в долларах Трамп обещает установить пошлины в 150%.