Александр Буйнов сбил женщину на "зебре"

Накануне, 26 февраля, около шести вечера, Александр Буйнов выехал из своего загородного дома в Нарофоминском районе. Авария произошла, когда он проезжал Апрелевку — в районе улицы Дубки. 61-летняя пенсионерка переходила дорогу по "зебре". В этот момент и вылетел автомобиль Буйнова. Женщину увезли в больницу, где диагностировали разрыв связки левого надколенника и ушибы. Она была очень напугана. У автомобиля оказался помят бампер, сообщает SHOT.

Также телеграм-канал передает, что певец согласился пройти медосвидетельствование, которое подтвердило, что он перед ДТП не употреблял алкоголь.

Как передает Mash, Буйнов сказал, не заметил женщину и не успел среагировать. После всех формальностей народный артист отправился на частное мероприятие.

Журналисты связались с сыном пострадавшей пенсионерки. По его словам, Александр Буйнов после ДТП стоял в стороне и даже не извинился. Также сын сообщил SHOT, что женщина чувствует себя плохо. Родственники пострадавшей пообещали, что будут в правовом порядке разбираться и добиваться справедливости.

Если вред здоровью квалифицируют как легкий, Александр Буйнов заплатит штраф от 3750 до 7500 рублей или лишится прав на срок от года до полутора лет. Если травмы будут средней тяжести, артисту придется выплатить штраф от 15 до 37 тысяч рублей или лишиться прав на срок от полутора до двух лет.