МИД КНР обвинил США в попытках внести разлад между Пекином и Москвой

Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, несмотря на попытки США внести разлад. Такое заявление сделал в четверг, 27 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Как подчеркнул дипломат, как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться. При этом Вашингтону бесполезно пытаться вбить клин между Москвой и Пекином.

Линь Цзянь отметил, что стратегия развития и внешняя политика Китая и России рассчитаны на долгосрочную перспективу. Основой для этого выступает мощная внутренняя движущая сила, а потому никакое влияние извне не может этому помешать, цитирует представителя китайского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что американские власти могут попытаться в ходе переговоров по Украине "столкнуть" Россию и Китай. Как отметил политик, неизвестно, что именно в Вашингтоне "потребуют от россиян за прекращение войны".

Между тем российский президент Владимир Путин допустил, что Москва и Вашингтон по взаимной договоренности могут сократить свои оборонные бюджеты на 50%. По словам президента России, "КНР потом бы присоединилась, если захочет".