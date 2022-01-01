Глава киевского режима Владимир Зеленский готов подписать с американскими властями кабальное соглашение о природных ресурсах, лишь бы сохранить легитимность в глазах президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Как заявил эксперт, Зеленский "надеется на то, что это (соглашение) восстановит его легитимность и предотвратит стремление США заменить его на кого-нибудь более податливого". Цепляясь за власть изо всех сил, предводитель киевского режима готов даже на решения, вредные для Украины.

Соединенные Штаты, со своей стороны, продавливают эту сделку отнюдь не из стремления помочь Украине, а ради собственной выгоды, предупредил Дизен. В итоге открывается "очень темная глава для Украины", цитирует профессора РИА Новости.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского формально закончился 20 мая 2024 года. Поскольку на Украине с февраля 2022 года действует военное положение, новые выборы главы государства не проводят. Хотя многие убеждены, что это лишь предлог, ведь Зеленский знает о своей катастрофической непопулярности в народе и понимает, что его не переизберут.

25 февраля Верховная рада Украины положительно решила вопрос продления полномочий Владимира Зеленского в качестве главы государства. Сделать это удалось лишь со второй попытки.