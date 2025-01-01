Суд оштрафовал WhatsApp* на 17 миллионов рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 17 миллионов рублей мессенджер WhatsApp*. Об этом стало известно в четверг, 27 февраля.

Как сообщает РИА Новости, компанию WhatsApp* LLC признали виновной в нарушении части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это повторное невыполнение обязанности по записи и хранению персональных данных граждан России в базах данных, находящихся на территории нашего государства.

Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин предупреждал, что шансы на блокировку в 2025 году мессенджера WhatsApp* возрастут, если его руководство по-прежнему не будет соблюдать наши законы.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что нужно для разблокировки иностранных интернет-сервисов в нашей стране. В Кремле подчеркнули, что рассчитывать на одно лишь восстановление доверия между Москвой и Вашингтоном не стоит. От обязанности соблюдать российское законодательство это не освобождает.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России