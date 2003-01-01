Легендарный актер Джин Хэкмен умер вместе с женой и собакой

Легендарный голливудский актер Джин Хэкмен был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, вместе с супругой, классической пианисткой Бетси Аракавой, и их собакой. Однако полиция не подтверждает возможность их насильственной смерти, сообщает американская газета Santa Fe New Mexican.

Артисту было 95 лет. Его супруга Бетси была моложе - 63 года. Вместе они прожили 34 года. В полиции пока не назвали точную причину смерти актера и его жены, отметив при этом, что насильственный характер смерти отсутствует.

Напомним, Джин Хэкмен был одним из самых талантливых актеров своего времени. Он сыграл в таких фильмах как "Французский связной", "Бонни и Клайд" и "Королевская семья Тененбаумов". В послужном списке актера — два "Оскара", три "Золотых глобуса" и премия Сесила Б. Де Милля, присужденная ему в 2003 году.