ЦБ решил не спешить с введением цифрового рубля

Массовое внедрение цифрового рубля перенесут с 1 июля на более поздний срок. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как отметила глава регулятора, в пилотном проекте цифрового рубля принимают участие около 1,7 тысячи россиян и порядка 30 компаний, но нужно еще "отработать все детали в пилоте". В частности, ЦБ хочет провести консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов.

Конкретную дату внедрения цифрового рубля Набиуллина не назвала, отметив, что это случится немного позже запланированной даты, а также пообещав сообщить детали позднее, сообщает РИА Новости.

В декабре 2024 года российский лидер Владимир Путин призвал обеспечить возможность бюджетных расчетов с помощью цифрового рубля с 1 июля 2025 года. Уже с сентября 2023 года в нашей стране тестируют эту форму расчетов.

При этом заместитель генерального директора АО "Гознак" по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов подчеркивал, что отмена наличных денег в России в обозримом будущем не предвидится — сейчас в стране нет надлежащих возможностей и технологий для полного перехода на цифровые расчеты.