Буйнов впервые прокомментировал ДТП с пенсионеркой

Сегодня, 27 февраля, в Сети распространилась информация, что Александр Буйнов сбил на "зебре" пенсионерку в Подмосковье. Журналисты связались с пострадавшей женщиной. Та пожаловалась, что якобы народный артист не подошел к ней после ДТП и даже не извинился. Более того, утверждает она в беседе с Super, певец будто бы хотел скрыться, но его остановили очевидцы.

"Я переходила дорогу по пешеходному переходу, он выехал на скорости. Не попытался извиниться. Он сначала сидел в машине, потом вышел, посмотрел, что я лежу в нескольких метрах. Хотел, видимо, скрыться, но люди начали кричать. Он отогнал машину и больше не подходил ни разу. Он так и не связался, чтобы предложить помощь или принести извинения", - сообщила пострадавшая пенсионерка.

Однако у Александра Буйнова другая версия событий. Он опроверг слова о том, что никак не участвует в судьбе покалеченной дамы.

"В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена. Я на связи с семьей пострадавшей", - коротко сообщил певец.