Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу высказался по теме гарантий безопасности, которые пытается вытребовать от Запада киевский режим. Российский политик напомнил о ненадежности и изворотливости нынешних руководителей Украины.

Шойгу отметил, что есть такая старая русская пословица: "Единожды солгавши, кто ж тебе поверит". Причем "тут не единожды, во всяком случае, по Украине, уже дважды" (цитата по РИА Новости).

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что нас постоянно обманывали о нерасширении Североатлантического альянса на восток, а Минские соглашения были заключены Украиной при поддержке Запада лишь для отвода глаз.

Президент России также рассказал, что наша страна восемь лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, однако они "обманывали, прямо публично об этом и не стесняясь говоря", что в конечном счете "привело к сегодняшней ситуации".