Франция хотела бы стать частью переговоров о минеральных ресурсах между Соединенными Штатами и Украиной. Такое заявление сделал в четверг, 27 февраля, французский министр обороны Себастьен Лекорню.

По словам политика, официальный Париж уже с октября 2024 года обсуждает с Киевом разработку украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности. Этот вопрос в формате "плана победы" Владимира Зеленского обсуждался с главой киевского режима, когда тот посещал Францию.

Говоря о том, что Франция может предоставить Украине взамен на ее полезные ископаемые, Лекорню заявил, что "экономические вопросы всегда переплетаются с военными, стратегическими или вопросами безопасности", сообщает Reuters.

Между тем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал, почему глава киевского режима Владимир Зеленский так цепляется за сделку с США, несмотря на ее очевидную невыгодность для Украины. Эксперт заявил, что Зеленский надеется таким способом сохранить свою легитимность в глазах Вашингтона.

Это не спасает Зеленского от насмешек. Президент Колумбии Густаво Петро отметил, что киевский режим воюет со своими славянскими братьями и в итоге отдает Украину американцам — это огромная глупость.