Собянин открыл исторический культурный центр "Москвич" после реконструкции

Здесь произведение искусства - даже стены. Юные художники в своих работах повторяют изгибы исторического барельефа с легендой автопрома - "Москвичом".

"Большие окна, хороший свет. Это позволяет нам работать разными материалами, использовать разные подходы. Выходить в большие пространства и рисовать монументальные вещи", - говорит Олеся Танченко, руководитель досугового центра КЦ "Москвич".

После капитального ремонта в родные стены вернулись художники, актеры, музыканты, танцоры, кулинары и мастера рукоделия. Культурный центр "Москвич", появившийся в конце 1970-х при автозаводе имени Ленинского комсомола, получил второе рождение. Здесь обновили фасады, отремонтировали кровлю, заменили окна и инженерные коммуникации, обновили интерьеры. Появились новые хореографические и многофункциональные залы. Все стало комфортным и продуманным - даже пол.

"Это просто небо и земля, настолько все современно, удобно. Если раньше мы приспосабливались, теперь просто работаем профессионально", - отметил Виктор Зайцев, руководитель школы современного танца КЦ "Москвич".

Самое современное световое и звуковое оборудование позволяет по-другому ставить спектакли и давать концерты. Любительский театр получит новые возможности.

"Я стараюсь внушить всем, что есть главное, ради чего сюда люди пришли. Может быть любительский театр, а может профессиональный. Но искусство либо есть, либо его нет. Искусство не может быть любительским или профессиональным", - объяснил Андрей Платонов, главный режиссер театра-студии "Традиция" имени А.С. Рудницкого КЦ "Москвич".

Самое главное - после реконструкции удалось сохранить исторический дух здания и увеличить его полезную площадь. Об этом во время открытия обновленного центра рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Историческая территория АЗЛК - она огромная. И переживает сейчас второе рождение. На этой территории возобновил свою работу завод "Москвич" по выпуску современных машин, создана особая экономическая зона "Технополис Москва", на которой работают тысячи людей, десятки предприятий. Мы восстановили стадион "Москвич". И вот сегодня - еще одно историческое событие уже в культурной жизни. Мы реконструировали и запустили дворец культуры "Москвич", который вот уже 50 лет радует москвичей, работников культуры, является главным центром юго-востока столицы", - сказал мэр.

Сейчас в культурном центре работают около 40 творческих коллективов и студий, и уже есть планы на открытие новых направлений. Ведь теперь новые возможности клуба позволяют увеличить посещаемость вдвое. А это значит, что ежегодно сюда будут приходить более 200 тысяч человек.