Первый зарядный хаб для электромобилей открылся в Москве. Ежедневно через него смогут проходить - до пятисот машин.

Расположен хаб "Южный" в Востряковском проезде. Здесь установлено 10 быстрых зарядных станций, каждая - на две машины. Мощность одной установки - 120 киловатт, средняя продолжительность подзарядки - около 40 минут. Это время водители могут провести в комнате отдыха с вендинговым аппаратом и массажными креслами.

В будущем на этой площадке разместят еще 10 станций. Кроме того, в столице разработали целую программу по созданию таких проектов.