Блиновская готовится услышать приговор

27 февраля может быть вынесен приговор Елене Блиновской. Заседание началось в Савеловском суде Москвы.

Журналистам дали снять, только как Блиновскую завели в зал, после этого попросили покинуть его. Ранее обвинение потребовало приговорить "королеву марафонов" к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ее задержали почти два года назад по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. На сегодняшний день общая сумма долга уже превысила миллиард. Основная его часть - это почти 600 миллионов рублей. Плюс - накопившиеся за время следствия пени и штрафы. В общей сложности нужно заплатить 1 миллиард 168 миллионов рублей.

Суд уже арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и в Крыму, несколько люксовых автомобилей, а также счета и имущество ее супруга Алексея.