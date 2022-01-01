Московский зоопарк отмечает День белого медведя

Каждое утро у Терпея водные процедуры. Мишка плавает в бассейне не меньше 40 минут, при это не забывая поглядывать на зрителей. Демонстрирует всем хорошую спортивную форму в весьма солидном возрасте - Терпею уже 22 года.

А судьба у него непростая. Мишка - родом из Якутии, в 10 месяцев остался сиротой, и тогда из дикой природы его забрали в зоопарк в Перми. Потом он жил в Казани и только в прошлом году переехал в Москву. Как пенсионер получил в столице льготное жилье по программе "Благополучие пожилых и беспомощных животных". Здесь для белого медведя созданы максимально комфортные условия: просторный вольер, очищенная вода определенной температуры, а летом - прохладные внутренние помещения и снеговая пушка. И, конечно, вкусная и полезная еда.

"Мясо, говядина, курица, индейка, рыба, овощи, сезонные фрукты, зелень, когда бывает, и особое лакомство у нас - это естественные его корма, это нерпа", - рассказал Иван Пажетнов, заведующий отделом "Хищные животные" Московского зоопарка.

Терпей - закоренелый холостяк, и хотя невеста есть прямо за стенкой, жениться ему уже поздно. К тому же Айке - всего четыре года, такие неравные браки у белых медведей не поощряются. Терпей даже может проявить агрессию к молодой самке. Игривой красавице Айке подберут более подходящую партию. А пока она наслаждается февральскими морозами.

Белых медведей в Московском зоопарке балуют и устраивают им сюрпризы. Это важно для хорошего настроения животных. Недавно отмечали день рождения Айки - в подарок она получила игрушечную нерпу и, конечно, праздничный обед.

По оценкам специалистов, на планете сегодня живут около 30 тысяч белых медведей, и их численность постоянно сокращается - из-за браконьерства, таяния льдов, изменений климата и загрязнения окружающей среды. Перепись мишек регулярно проводят в Русской Арктике - в последний раз в 2022 году для этого впервые использовали дроны.

"Подсчитывали чукотско-аляскинскую популяцию, она составила на данный момент в районе 2,5-3 тысяч особей, показатель неплохой, но данный медведь находится под угрозой исчезновения и находится в Красной книге", - добавил Пажетнов.

Поэтому зоопарки особенно тщательно следят за популяцией этих животных. А мишек, попавших в беду в дикой природе, стараются спасти и найти им новый дом.